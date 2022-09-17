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Число погибших в ходе боев с ВС Армении военных Азербайджана выросло до 80 человек

Число погибших в ходе боев с ВС Армении военных Азербайджана выросло до 80 человек

Сегодня ушел из жизни азербайджанский военный, участник Отечественной войны Азербайджана Юсиф Гурбанов.

Гурбанов был тяжело ранен в ходе нападения ВС Армении на азербайджанские позиции в Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах 13-14 сентября.

После ранения он был госпитализирован в Главный клинический госпиталь Минобороны Азербайджана. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти солдата, однако ранее оказалось несовместимым с жизнью.

Таким образом, Юсиф Гурбанов стал 80 азербайджанским воином, погибшим при отражении атаки ВС Армении. Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о 79 погибших.

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