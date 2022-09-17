В зоне временного размещения РМК в Азербайджане весь день была тишина

17 сен. 21:44

Как сообщили сегодня в Минобороны России, российская миротворческая миссия в зоне временного размещения вокруг азербайджанского города Ханкенди за прошедшие сутки не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

"В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - сказано в сообщении, где также уточняется, что круглосуточный мониторинг миротворцы ведут на 30 наблюдательных постах.

За субботу российские миротворцы провели патрулирование в зоне временного размещения в направлении Агдере, Ходжавенда и Лачина. "Российскими миротворческими подразделениями осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Губадлы – Лачин и одной обратно", - добавили в Минобороны России.