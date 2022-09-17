Кабардино-Балкария устроила автопробег "Юбилей в горах"

17 сен. 21:29

Сегодня в Кабардино-Балкарии состоялся автопробег "Юбилей в горах" в честь столетнего юбилея республики. Как сообщил на своем telegram-канале глава республики Казбек Коков, в автопробеге приняли участие более 50 машин со всех районов КБР.

Коков лично пообщался с участниками пробега в Черекском районе. "Их маршрут прошел от Кашхатау далее через Жемталу, Верхнюю Жемталу, Ташлы-Талу, урочища Хазнидон и Сукан к Верхней Балкарии и вновь Кашхатау", - рассказал он.

Автопробег организовала администрация Черекского района вместе с Федерацией автомотоспорта Кабардино-Балкарии. Казбек Коков назвал это мероприятие объединяющим для жителей республики и поблагодарил черекскую администрацию за инициативу.

"Автопробег вновь продемонстрировал общие для всех нас человеческие ценности, традиции единства и дружбы, любви к нашей Кабардино-Балкарии и России", - заключил Казбек Коков.