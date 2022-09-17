Азербайджан передал Армении тела погибших диверсантов

17 сен. 21:14

Как сообщили сегодня в Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Баку передал Еревана тела армянских военных диверсантов, погибших при попытке нападения на азербайджанские позиции в Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах.

"Как известно, 12-14 сентября текущего года вооруженные силы Армении совершили крупномасштабную провокацию на азербайджано-армянской границе. В результате ответных мер, осуществленных нашей армией, противоположная сторона понесла значительные потери", - прежде всего напомнили представители госкомиссии.

Из числа убитых армянских военных Еревану были переданы тела 32 солдат и офицеров, оставшихся на поле боя.

"Они были осмотрены совместно с соответствующими сотрудниками Военной прокуратуры Азербайджана, и на них не выявлено каких-либо следов насилия. 17 сентября эти тела были переданы противоположной стороне", - рассказали в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В Баку заверили, что другие тела армянских военных, чей осмотр сейчас проводится, также будут возвращены Армении.