В Краснодаре открыт рекордный по размерам баскетбольный центр

17 сен. 20:58

Сегодня в Краснодаре открылся самый большой в России центр подготовки молодежных команд по баскетболу – "Локомотив-Кубань". Он состоит из трех крытых площадок и уличной площадки для баскетбола 3х3. В состав комплекса входят гостиница, тренажерный зал, медицинский центр и пункт общественного питания.

"Баскетбол у нас в крае – один из популярных видов спорта. Им занимаются более 13 тысяч человек. А во Всекубанском турнире по уличному баскетболу среди детских дворовых команд ежегодно участвуют порядка 300 тысяч ребят", - сообщил на своем telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, говоря об открытии центра.

Он подчеркнул, что в "Локомотив-Кубань" созданы идеальные условия для подготовки баскетболистов высокого уровня с самого раннего возраста – как для клуба "Локомотив-Кубань", так и для сборной России.

По видеосвязи к собравшимся на церемонию открытия обратился президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. "Я желаю вам всем удачи – тем, кто уже сегодня проявит себя в стенах этой новой академии, и тысячам спортсменов, которые в будущем раскроют здесь свой потенциал. С гордостью говорю, что теперь для этого есть абсолютно все условия", - заявил он.