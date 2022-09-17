Турция осудила США за продажу оружия Кипру

17 сен. 20:42

МИД Турции выступил сегодня с осуждением расширения США решения об отмене оружейного эмбарго для греческой общины Кипра. Турецкие дипломаты пояснили, что односторонняя отмена эмбарго является нарушением Вашингтоном принципа равноправий общин Кипра.

"Действия Вашингтона ужесточат бескомпромиссные подходы греческой общины Кипра и окажут негативное воздействие на урегулирование Кипрского вопроса в целом. На острове начнется гонка вооружений, что ударит по стабильности и миру во всем Восточном Средиземноморье", - приводит заявление МИД Турции агентство Анадолу.

Турецкие дипломаты призвали США держать баланс в политике по Кипру и указали на потребность соблюдать права турецкой общины в соответствии с соглашениями 1959-1960 годов.

"Турция, как государство-гарант по Кипру, продолжит предпринимать шаги по защите интересов и безопасности турок-киприотов в соответствии с историческими и правовыми обязательствами", - заключил в МИД Турции.