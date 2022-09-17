Горные курорты Сочи сообщили о запуске единого прогулочного билета

17 сен. 20:28

Горные курорты Сочи впервые начали продавать единый прогулочный билет "Три курорта", информирует пресс-служба горно-туристического центра ПАО "Газпром".

"Гости курортов горного кластера Сочи могут впервые воспользоваться единым прогулочным билетом "Три курорта". Хайкинг по высокогорью хребта Аибги входит в число самых видовых в Причерноморье, а единый билет позволит туристам подняться на одном курорте и спуститься на другом - на выбор: "Газпром Альпика", "Роза Хутор" или курорт "Красная Поляна", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что общее время прогулки в среднем темпе по хребту, расположенном на высотах 2060-2340 м над уровнем моря, не превысит четырех часов.