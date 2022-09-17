Оппозиция попытается забрать у правящей партии пост омбудсмена Грузии

17 сен. 20:14

Депутат оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе заявил сегодня, что его объединение выдвинет собственного кандидата на роль омбудсмена Грузии.

Напомним, что с 15 по 29 сентября в Грузии организуется отбор кандидатов на должность омбудсмена по приказу спикера парламента Шалвы Папуашвили.

"Как и планировалось, пока мы обратимся к партнерским неправительственным организациям, несмотря на плохой закон, выберем кандидата с участием неправительственных организаций и представим его группе, отобранной парламентом", - приводит слова Манджгаладзе Спутник-Грузия.

Депутат заявил, что его партия постарается помешать правящей "Грузинской мечте" поставить своего человека на пост омбудсмена. При этом ранее "Грузинская мечта" уже заявила, что от нее кандидата не будет, чтобы пост Нино Ломджария мог получить кто-то из оппозиции.

Однако оппозиция все равно обеспокоена, что "Грузинская мечта" в итоге выберет омбудсменом своего человека из другой партии. Причина опасений проста – кандидату для избрания нужно 90 голосов, а столько мест в парламенте есть только у правящей партии.