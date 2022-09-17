Аджария удвоит бюджет на развитие туризма

17 сен. 19:58

Департамент туризма Аджарии намерен к 2023 году выделить на развитие туризма и сервисно-туристических продуктов в регионе до 14 млн лари (более $5 млн), это на 53% больше, чем в 2019 году.

Проект бюджета ведомства был рассмотрен в министерстве финансов и экономики Аджарии.

В будущем году на продвижение туристического потенциала Аджарии в целевых странах планируется выделить еще 6,375 млн лари (более $2,2 млн). Бюджет на рекламу внутреннего туризма увеличивается на 77% по сравнению с 2019 годом. Основной акцент в рекламных кампаниях будет сделан на усиление интернет-рекламы и телевизионной рекламы в рейтинговых СМИ.

Бюджет в направлении создания и развития новых туристических продуктов в горной Аджарии вырастет на 165%, до 3 млн лари. Речь идет о диверсификации туристических продуктов, инфотурах для популяризации горной Аджарии, сезонных фестивалях.