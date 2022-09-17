В Конгрессе США уличили Байдена в глобальном провале

17 сен. 19:44

Сенатор от Республиканской партии Том Коттон заявил сегодня, что президент США Джозеф Байден затеял войну, в который он не может победить, – войну против добычи углеводородов.

Коттон пояснил, что климатические ограничения на деятельность американских компаний, добывающих энергоресурсы ввергают США в зависимость от Китая.

"Мы здесь в США воюем против добычи энергоносителей, в то же время становясь зависимыми от китайской энергии", - пояснил он на канале Fox News, сделав вывод, что Байден ведет государство к глобальному провалу.

Том Коттон подчеркнул, что в результате решений Джозефа Байдена на международной арене усилится союз России и Китая, а американцы потеряют европейский рынок сбыта углеводородов.

"Европа могла бы закупать у нас нефть и газ, чтобы отапливать дома и предприятия, вместо того чтобы мерзнуть этой мрачной зимой", - отметил он, говоря о том, что американские компании не смогут удовлетворить европейский спрос.