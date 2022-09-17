Владимир Путин выразил теплую благодарность Шавкату Мирзиееву за прием в Самарканде

17 сен. 19:29

Президент России Владимир Путин, вернувшись накануне из Самарканда с саммита ШОС, провел сегодня телефонный разговор с хозяином саммита – президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Прежде всего российский лидер тепло поблагодарил узбекистанского коллегу за гостеприимство и прекрасную организацию саммита ШОС.

Затем президенты еще раз обсудили "актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере".

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой "на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества".

Также президент России высказал поддержку действия Ташкента по стабилизации ситуации в Каракалпакстане.