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Владимир Путин выразил теплую благодарность Шавкату Мирзиееву за прием в Самарканде

Владимир Путин выразил теплую благодарность Шавкату Мирзиееву за прием в Самарканде

Президент России Владимир Путин, вернувшись накануне из Самарканда с саммита ШОС, провел сегодня телефонный разговор с хозяином саммита – президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Прежде всего российский лидер тепло поблагодарил узбекистанского коллегу за гостеприимство и прекрасную организацию саммита ШОС.

Затем президенты еще раз обсудили "актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере".

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой "на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества".

Также президент России высказал поддержку действия Ташкента по стабилизации ситуации в Каракалпакстане.

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