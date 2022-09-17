Эрдоган сообщил о финале военной операции Азербайджана на границе с Арменией

17 сен. 19:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита ШОС в Самарканде сообщил, что азербайджанская армия завершила военную операцию против напавших на ее приграничные позиции войск Армении. Напомним, что в Самарканде Эрдоган провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Именно Ильхам Алиев рассказал президенту Турции о финале операции "решительный ответ". "Наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию", - уточнил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции также призвал армянское руководство вести себя конструктивно, выполнять взятые на себя обязательства и сфокусировать свои усилия на достижении мира в регионе и сотрудничестве со всеми соседями.

"Мы желаем, чтобы процессы нормализации в нашем регионе успешно завершились, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго", - обратил внимание турецкий лидер.