ОДКБ не будет "доставать шашку из ножен" на границе Азербайджана и Армении

17 сен. 18:59

Руководитель передовой группы миссии ОДКБ в Армении, российский генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил сегодня после мониторинга отдельных участков армяно-азербайджанской границы, что Организации не будет принимать каких-либо мер после недавних боев армянских и азербайджанских войск.

"У нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем", - сообщил Анатолий Сидоров.

Генерал-полковник подчеркнул, что дипломатия имеет ключевые перспективы как в армяно-азербайджанском урегулировании, так и в снижении напряженности на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Также он рассказал о целях мониторинга передовой группы миссии ОДКБ на границе Азербайджана и Армении. "Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению", - поведал Анатолий Сидоров.

Он отметил, что миссия ОДКБ работает максимально объективно и по фактам. "Пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы", - заключил генерал-полковник.

Напомним, что в ночь на 13 сентября войска Армении напали на позиции армии Азербайджана в приграничных районах. В ходе боев с азербайджанской стороны погибло 79 солдат и офицеров, с армянской – свыше 300. При посредничестве России бои были остановлены в ночь на 15 сентября.