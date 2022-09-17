Мама лидера правящей партии Грузии подала в суд на СМИ оппозиции

17 сен. 18:43

Как сообщили сегодня грузинские СМИ, Тамар Заалишвили – мать председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе – подала иск на телеканал "ТВ Пирвели", принадлежащий оппозиционным силам соратников экс-президента Михаила Саакашвили.

В иске она потребовала опровергнуть данные, озвученные в видеоролике от июля 2021 года, в котором рассказывалось о деятельности Заалишвили в должности замдиректора Центра контроля качества образования.

В этом видео журналист и участник передачи заявили, что Заалишвили в свое время скрывала факты выдачи поддельных дипломов театрального вуза.

Также Тамар Заалишвили потребовала компенсации морального ущерба. Заседание по иску состоится 20 сентября.