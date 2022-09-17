Британский госминистр позвонил в МИД Азербайджана

17 сен. 18:27

Как сообщили сегодня в пресс-службе МИД Азербайджана, министр иностранных дел Джейхун Байрамов получил телефонный звонок от госминистра Великобритании по Европе Лео Докерти.

В ходе беседы Байрамов обратил внимание, что в результате нападения армянских войск в ночь на 13 сентября на позиции армии Азербайджана в Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах погибло 79 азербайджанских военных. Вся ответственность за произошедшие бои лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Также глава МИД Азербайджана указал на блокирование Арменией мирных послевоенных процессов, прямое невыполнение взятых на себя обязательств и откровенные военные провокации. Джейхун Байрамов подчеркнул, что Еревану необходимо решать все двусторонние вопросы с Баку путем дипломатии, добавив, что Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией.

Лео Докерти, в свою очередь, заявил об обеспокоенности Лондона прошедшими боями и выразил Байрамову соболезнования в связи с гибелью военнослужащих ВС Азербайджана. Также он выразил надежду, что мирное урегулирование армяно-азербайджанских отношений будет продолжено.