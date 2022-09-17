Нэнси Пелоси встретили в Ереване (ВИДЕО)

17 сен. 18:10

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в сопровождении троих лоббистов интересов армянской диаспоры в американском истеблишменте Фрэнка Палоне, Анны Эшу и Джеки Спиер только что прибыла в Армению.

Ее самолет приземлился в ереванском аэропорту "Звартноц", пишут армянские СМИ.

Пелоси пробудет в Ереване три дня, в течение которых проведет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном и другими высокопоставленными армянскими чиновниками.

В повестке визита – обсуждение двусторонних отношений, включение США в обеспечение безопасности на Южном Кавказе и продвижение американских интересов в регионе через Ереван.

На видео - кортеж, в котором Нэнси Пелоси перевозят из аэропорта в здание правительства Армении.