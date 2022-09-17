Россия и Турция договорили по атому и зерну

17 сен. 17:55

Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Самарканде, на полях саммита ШОС, прошла в максимально конструктивном плодотворном ключе, заявил сегодня Эрдоган, вернувшись в Анкару.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам", - сообщил он.

В частности, турецкий отметил нормализацию ситуации вокруг строительства АЭС "Аккую", которая должна быть открыта уже в следующем году. "Было достигнуто соглашение относительно "Аккую". Российская сторона договорилась с турецкой компанией IC. Благодаря быстрому продолжению строительства мы, надеюсь, сможем завершить первый блок и торжественно открыть его в 2023 году", - поведал президент Турции.

Также президенты договорились о реализации мер по выводу российской сельскохозяйственной продукции из Черного моря на мировые рынки. "До сих пор, с тех пор как мы предприняли шаги с взаимными переговорами и консультациями, никаких серьезных проблем не было. На нашей встрече с господином Путиным мы договорились продолжать этот процесс с той же осторожностью", - заключил Реджеп Тайип Эрдоган.