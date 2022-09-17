ОДКБ проверила границу Армении с Азербайджаном

17 сен. 17:40

Как сообщили сегодня в пресс-службе ОДКБ, передовая группа миссии Организации в Армении провела сегодня мониторинг отдельных участков армяно-азербайджанской границы. Миссию возглавил генерал-полковник ВС РФ Анатолий Сидоров.

Представители ВС Армении показали миссии ОДКБ результаты недавних трансграничных боев, последовавших после нападения армянских войск на азербайджанские позиции в Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах АР.

Также миссия ОДКБ съездила в город Горус и село Акнер. Представители Организации не сделали никаких официальных заявлений во время мониторинга.