Алиев и Эрдоган откроют Зангиланский аэропорт 20 октября

17 сен. 17:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита ШОС в Самарканде сообщил сегодня, что одним из следующих его зарубежных визитов станет прибытие в Зангиланский район Азербайджана для участия в открытии нового аэропорта.

Эрдоган уточнил, что открывать Зангиланский аэропорт, вторую из азербайджанских воздушных гаваней в освобожденных районах республики, будет президент АР Ильхам Алиев. "20 октября мы откроем аэропорт в Зангелане. Ильхам уже получил от нас согласие", - сказал президент Турции.

Турецкий лидер добавил, что по предложению Ильхама Алиева далее турецкая делегация высшего уровня посетит Джебраильский район Азербайджана. Он подчеркнул, что нацеленной на мир и стабильность региона политике Баку необходимо оказать всестороннюю поддержку.

"Важно, чтобы все страны региона оказали безусловную и твердую поддержку территориальной целостности Азербайджана", - призвал Реджеп Тайип Эрдоган.