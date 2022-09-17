Нэнси Пелоси летит в Армению продвигать интересы США на Кавказе

17 сен. 17:11

Офис спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовал ее обращение к властям и гражданам Армении в преддверии ее официального визита в Ереван. Из текста заявления следует, что визит будет преследовать антитурецкие и антироссийские цели.

Прежде всего Нэнси Пелоси подчеркнула, что визит является следствием принятой в 2019 году скандальной резолюции 296 о признании событий 1915 года в Османской империи "геноцидом армян", а одновременно – посланием, что США не останутся в стороне от острых событий, происходящих на постсоветском пространстве, вдоль российских границ.

"Визит нашей делегации Конгресса в Армению – это могущественный символ твердой приверженности США мирной, процветающей, демократической Армении и стабильному, безопасному Кавказу", - сказала Пелоси, далее прямо назвав Вашингтон другом Еревана в тех антиазербайджанских планах, которыми режим Пашиняна старается замедлить послевоенное урегулирование отношений с Баку.

"В ходе рабочих встреч с руководством государства, представителями гражданского общества и структур безопасности, мы заявим сильную, постоянную поддержку США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и многолетнего друга Армении для долговременного урегулирования конфликта в Карабахе", - объявила спикер Палаты представителей, таким образом назвав армяно-азербайджанский конфликт не урегулированным, а МГ ОБСЕ действительным форматом работы посредников, хотя Баку подчеркивает завершенность конфликта и неактуальность Минской группы.

Нэнси Пелоси сообщила, что вместе с ней в Ереван летят давние лоббисты интересов армянской диаспоры в США. "Члены нашей делегации являются многолетними защитниками Армении. Обе конгрессвумен Анна Эшу и Джеки Спер вносят личный вклад в этот бой, как гордые американские армянки из Калифорнии, крупнейшего армянского дома в США. Фрэнк Палоне – сопредседатель комиссии Конгресса по армянским вопросам", - рассказала она.

"Наша делегация стремится провести продуктивные встречи, чтобы усилить наше партнерство с Республикой Армения и продвинуть наши ценности и интересы в регионе", - заключила Нэнси Пелоси. Таким образом, все планы США на дальнейшую политику на Южном Кавказе заявлены открыто, прямым текстом. Вашингтон будет действовать через Ереван.