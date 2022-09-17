В Ереване пройдет IX Российско-армянский межрегиональный форум

17 сен. 16:56

Как сообщили в правительстве Армении, на понедельник 19 сентября запланировано проведение в Ереване Ⅸ Российско-армянского межрегионального форума. На этот раз его тема – новые вызовы и возможности сотрудничества регионов двух государств.

Делегации на форуме возглавят сопредседатели межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, зампред правительства России Алексей Оверчук и его армянский коллега Мгер Григорян.

Уточняется, что задачей форума станет расширение бизнес-контактов между областями и предприятиями России и Армении. В программу форума входят такие темы, как IT, туризм и гуманитарные связи.

Также будет проведена встреча межправительственной рабочей группы по вопросам промышленности.