Турция готовит к спуску на воду самый большой военный корабль

17 сен. 16:41

Крупнейшее боевое судно Турции – десантный корабль TCG Anadolu будет спущен на воду и передан в эксплуатацию турецкому флоту до начала 2023 года. Корабль, чьи испытания сейчас завершаются, осмотрел руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"В проекте приняли участие 131 местная компания. Военные суда подобного класса имеются в распоряжении лишь 12 государств мира", - сказал Демир, добавив, что TCG Anadolu на 70% состоит из турецких технологий.

Корабль будет нести на борту ударные беспилотники. "Специально для взлета и посадки были усовершенствованы беспилотники TB3 SİHA. В последующем планируется совершенствовать другие турецкие воздушные суда под корабли подобного класса, а именно Kızılelma и Hürjet", - приводит его слова агентство Anadolu.

Длина TCG Anadolu составляет 231 м, ширина – 32 м. Масса в полном снаряжении – 27436 т. Планируется, что Турция будет использовать его для операций в Эгейском, Средиземном и Черном морях.