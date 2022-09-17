Токаев изменил Конституцию Казахстана

17 сен. 16:11

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес сегодня поправки в Конституцию республики, ранее принятые парламентом, подписав закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию".

Поправок всего две. Первая ограничивает президентские полномочия для одного физического лица одним сроком на 7 лет. Таким образом, в Казахстане отныне запрещено переизбирать президентов (ранее срок составлял 5 лет и становиться президентом можно было на два срока подряд).

Вторая поправка вернула столице Казахстана предыдущее название – Астана.

Напомним, что на ноябрь в Казахстане запланированы внеочередные выборы президента, которые пройдут уже по правилам обновленной Конституции.