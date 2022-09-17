Стала известна программа визита в Ереван Нэнси Пелоси

17 сен. 15:58

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита в Ереван планирует обсудить с руководством Армении двусторонние отношения и ситуацию в сфере безопасности, - сообщили в пресс-службе американского посольства.

"Спикер Палаты представителей в ходе своего визита в Армению 17-19 сентября встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в области безопасности", - говорится на странице дипмиссии в соцсетях, передает РИА Новости.

Также Пелоси проведет пресс-конференцию и выступит с речью в Центре искусств Гафесчян.

В состав американской делегации, вылетевшей в Ереван, входят председатель Комитета по энергетике и коммерческим вопросам палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спиер, - отмечается в сообщении.