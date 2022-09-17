Грузия будет развивать деловой туризм

17 сен. 15:44

Развитие делового туризма в Грузии является одним из важнейших приоритетов, заявила сегодня после встречи с представителями объединения крупнейших форумов индустрии делового туризма m&i Forum, которые находятся в Грузии по приглашения Конвенционного и выставочного бюро Национальной администрации туризма, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

"Деловой туризм является одним из важнейших компонентов нашей туристической индустрии, который обеспечивает приток туристов с самой высокой покупательной способностью. Именно поэтому мы ведем переговоры с организаторами самых влиятельных форумов делового туризма m&i Forum, чтобы в 2023 году Грузия стала страной проведения их ежегодных встреч", - поведала Квривишвили, передает Sputnik Грузия.

Ожидается, что Грузию посетят около 100 влиятельных организаторов мероприятий, которые встретятся с местным представителями частного сектора и ознакомятся с туристической инфраструктурой страны.

"Мы ожидаем, что в нашей стране пройдет ряд мероприятий международного уровня, что, в свою очередь, положительно скажется на популяризации Грузии и укреплении экономики", - добавила она.