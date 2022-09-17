Россия ушла из-под юрисдикции ЕСПЧ

17 сен. 15:27

Россия со вчерашнего дня перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), таким образом, она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Теперь россияне не смогут обратиться в суд в случае нарушения своих прав, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человек. 15 марта Москва объявила, что выйдет из Совета Европы, в котором состояла с 1996 года и благодаря чему россияне имели право обращаться в ЕСПЧ. Кроме того, Россия заявила о намерении денонсировать конвенцию о правах человека.

23 марта ЕСПЧ опубликовал резолюцию, в которой разъяснил, что с 16 сентября Россия перестанет быть стороной конвенции, поэтому суд сможет рассматривать лишь жалобы россиян, направленные против России, если они подавались до этой даты, - передает РБК.

В июне президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. В Совете Европы в том же месяце указали, что Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ.

Напомним, всего с момента присоединения Москвы к конвенции ЕКПЧ общее количество российских дел в ЕСПЧ составило 3395, а сумма, присужденная судом заявителям против России, - более €2 млрд. По состоянию на 2021 год в суд поступило почти 9,5 тыс. обращений от россиян, еще несколько тысяч заявлений находились в стадии ожидания возможности рассмотрения судом.