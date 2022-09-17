Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана добились перемирия на границе

17 сен. 15:09

Таджикские военные прекратили обстрел позиций киргизских пограничников в Ошской области после проведенных между главами погранведомств переговоров, - сообщили в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

Директор пограничной службы ГКНБ Киргизии Уларбек Шаршеев и командующий пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали обсудили складывающуюся обстановку на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области, и после переговоров таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дөбө района", - заявил представитель пресс-службы, передает РИА Новости.

Пограничная служба ГКНБ Киргизии "продолжает проводить мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки на киргизско-таджикском участке госграницы".

Генсек ШОС Чжан Мин в ходе телефонного разговора с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым призвал Бишкек и Душанбе к мирному урегулированию конфликта на границе, - сообщили в пресс-службе киргизского МИД. В ходе переговоров министр и генсек обсудили ситуацию, сложившуюся на киргизско-таджикской государственной границе.

"Генеральный секретарь ШОС выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих, мирных жителей и пострадавшим, а также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией между двумя соседними государствами, призвал урегулировать конфликт мирным способом", - заявил представитель пресс-службы.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась также обсудил по телефону ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана с главой МИД Киргизии, - сообщил секретариат ОДКБ.

"По инициативе киргизской стороны состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с Жээнбеком Кулубаевым. Глава МИД Кыргызстана проинформировал о тяжелой ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области в связи с произошедшими боестолкновениями", - сообщил секретариат.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) также поприветствовала переговоры между Киргизией и Таджикистаном и призвала к дипломатическому урегулированию конфликта для недопущения гибели людей.

"Приветствуем прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Кыргызстана и Таджикистана. Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации конфликта. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы", - подчеркнули в секретариате.

На этот момент число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121, - сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Напомним, масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались накануне утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, а ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы - прекращения огня удалось достичь только к ночи, киргизская сторона сообщила о 24 погибших своих гражданах.