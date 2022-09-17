Турция готова организовать производство вакцины TURKOVAC в Азербайджане

17 сен. 14:43

Вакцина от коронавируса TURKOVAC может производиться и в Азербайджане, - заявил глава Управления структурами здравоохранения при Минздраве Турции Эрхан Акдоган.

"В связи с испытаниями вакцины осуществляются тесные контакты с азербайджанской стороной. Проводятся заседания в онлайн-формате, обмен информацией. Пандемия идет на спад. Несмотря на появление новых штаммов вируса, они уже не так агрессивны, как прежние штаммы, показатель смертности снижается. Это также оказывает определенное влияние на разработку вакцин. Мы уже проводим работу, связанную с новыми штаммами, продолжая сотрудничество в этой области с Азербайджаном", - отметил Акдоган, передает Тренд.

На основании соответствующего протокола Турция уже отправила в Азербайджан 1200 доз вакцины TURKOVAC и при необходимости готова отправить дополнительные дозы вакцины. Если будет спрос, вакцина TURKOVAC может производиться и в Азербайджане, – добавил Акдоган.

Напомним, третья фаза клинических испытаний вакцины TURKOVAC продлится 15 месяцев.