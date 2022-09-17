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Во Владикавказе стартовали всероссийские соревнования юных рапиристов

Во Владикавказе стартовали всероссийские соревнования юных рапиристов

Сегодня Владикавказ принимает соревнования юных рапиристов из разных регионов России, - сообщила директор спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Виолетта Кадиева.

"Соревнования будут проходить в центре подготовки по спортивной борьбе во Владикавказе до 19 сентября. В них принимают участие спортсмены до 18 лет", - рассказала Кадиева, передает ТАСС.

Соревнования по рапире такого уровня проходят в республике впервые. Спортсмены приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов. По итогам соревнований их отберут в состав сборной России.

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