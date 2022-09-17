Посол ИРИ в Азербайджане озвучил позицию Тегерана в отношении Баку и Еревана

17 сен. 14:14

Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави в своем аккаунте в одной из соцсетей подробно рассказал о позиции Ирана в отношении двух северных соседей - Армении и Азербайджана.

"В региональных и международных конфликтах принципиальные позиции Исламской Республики Иран всегда основаны на чести, мудрости, целесообразности, справедливости, правосудии и международном праве. Мудрая власть иранского истеблишмента определенно принимает лучшее решение в лучшее время и всегда защищает свои и региональные национальные интересы и безопасность.

Влияние на лиц, принимающих решения, политиков и чиновников, проводящих внешнюю и оборонную политику, если оно имеет вышеперечисленные компоненты и лишено рациональности и дальновидности, является подозрительным, вредным и скорее дополняет головоломку врагов Ирана и разрушает политику правительства в отношении соседей", - написал Сейед Аббас Мусави.

"Что касается северных соседей, то позиции Ирана известны уже 30 лет и неоднократно озвучивались Лидером революции, президентом, министром иностранных дел и пресс-секретарем министерства иностранных дел, а именно: неизменность международных границ и противодействие геополитическим изменениям", - добавил Мусави.

В заключение дипломат подчеркнул, что "требование объявить дополнительную и параллельную позицию с любым намерением является непрофессиональным и вредным".