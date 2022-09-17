Гинцбург: в скором времени появится штамм коронавируса заразней "омикрона"

17 сен. 13:58

Новый штамм коронавируса который будет заразнее "омикрона" может появиться в Южной Африке, - сообщил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Из Южной Африки впоследствии может появиться новая мутация коронавируса, так как там много лиц с иммунодефицитом. Как она будет себя вести, сказать пока нельзя, но будет текущую мутацию вытеснять. Он будет более быстро распространяться, чем "омикрон". Они по такому принципу и идут, с большим родством к рецептору", - рассказал он, передает ТАСС.

Потенциал изменчивости коронавируса "колоссальный", и исчерпается он еще нескоро. "Он еще не показал свою изменчивость на уровне рекомбинации, а явно она у него есть", - добавил Гинцбург.