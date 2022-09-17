В Азербайджане выросло число погибших в ходе боестолкновений на границе с Арменией

17 сен. 13:43

Минобороны Азербайджана обнародовало имена еще двоих военнослужащих, погибших при пресечении провокаций, совершенных вооруженными силами Армении.

Теперь в списке шехидов указаны имена 79 человек, ранее это число составляло 77, - сообщили в оборонном ведомстве страны.

Напомним, ночью 12 сентября и утром 13 сентября подразделения ВС Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской госграницы, азербайджанские военнослужащие приняли ответные меры.