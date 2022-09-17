В городах России проходит Всероссийский день бега

17 сен. 13:30

Сегодня в 85 регионах России проходит День бега – в нем принимают участие более 380 тыс человек.

Всероссийский день бега пройдет в субботу в 85 регионах страны. Ожидается, что в этом массовом спортивном мероприятии примут участие более 380 тыс. человек.

Забеги "Кросс нации" проходят в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Общее руководство организацией спортивного праздника осуществляет министерство спорта РФ и Всероссийская федерация легкой атлетики. Взрослым участникам забегов предложены дистанции от 1 до 12 км в зависимости от возраста и уровня физической подготовки, - передает ТАСС.

Призеры соревнований в каждой возрастной группе будут награждены медалями и дипломами Минспорта РФ, а победителям вручат кубок.

Традиция проводить праздник бега возникла в 2004 году: тогда в 21 городе России состоялось первое массовое мероприятие "Кросс нации" - спорт против террора". Первый праздник бега собрал почти 100 тыс человек. в 2005 году география проекта расширилась почти вдвое: акция прошла в 45 городах России и собрала 450 тыс бегунов.