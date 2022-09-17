Гуттереш пообещал России помочь в экспорте удобрений

17 сен. 13:16

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на следующей неделе на полях сессии Генассамблеи планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить с ним "продуктовую сделку", а также экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

"Два дня назад я провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. И я думаю, что мы обсудим с Лавровым все те же вопросы, которые мы поднимали, относительно "зерновой сделки", экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире", - сказал Гутерреш, передает РИА Новости.

ООН усердно работает над созданием условий для снятия всех препятствий, которые все еще мешают экспорту этих товаров, - заверил Гутерреш, продолжив: "Ну и, конечно, мы будем обсуждать другие аспекты, относящиеся к украинскому конфликту, обсудим климат и международную повестку в целом".

Ряд европейских портов уже послал позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений, - добавил генсек ООН.