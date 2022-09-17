Ереван замер в ожидании приезда Пелоси

17 сен. 12:57

В столице Армении усилили меры безопасности перед визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

На площадь Республики, где находится правительство и несколько административных зданий, стянуты большие полицейские силы, а на идущем от нее пешеходном Северном проспекте, популярном у туристов, дежурят пешие наряды полиции, которых обычно здесь нет. Полицейские машины стоят и у здания парламента, - передает РИА Новости.

В честь приезда Пелоси флагами США и Армении украшены ведущий к парламенту проспект Маршала Баграмяна и площадь Франции, через которую проходит проспект.

Ожидается, что Пелоси прибудет в Ереван из Берлина сегодня вечером, члены проамериканских организаций Армении уже объявили, что соберутся встречать ее около посольства США.