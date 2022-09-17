Исследование: не оставляют надежду посетить страны шенгена лишь 9% россиян

17 сен. 12:44

Лишь каждый одиннадцатый россиянин намерен попытаться получить шенгенскую визу для путешествий в Европе на фоне введенных ограничений, - говорится в исследовании компании SuperJob.

"Изменения не повлияют на планы большинства россиян: 62% и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен шенген, 13 процентов респондентов", – выяснили специалисты, передает РИА Новости.

Отказаться от поездок в Европу готов каждый пятый россиянин с доходом свыше 80 тыс рублей в месяц, подобная принципиальность в большей степени свойственна респондентам старше 45 лет (15% опрошенных).

Преодолевать трудности ради шенгена готовые граждане до 34 лет – их почти вдвое больше, чем среди 35-44-летних.

Напомним, с 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией: стоимость визы увеличилась с 35 до 80 евро, для ее получения нужно подавать больше документов, а сроки рассмотрения заявок выросли.