Нефть выросла в цене

17 сен. 12:28

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста накануне выросла на $1,75 относительно предыдущего показателя и составила $95,64 за баррель.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на $1,64, до $94,11 за баррель, - сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на $1,7, составив $66,5 за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent, добываемой в Северном море, повысилась на $1,79 – до $91,02 за баррель.