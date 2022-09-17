Коронавирусом в России за сутки заболели более 58 тысяч человек

17 сен. 12:16

Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 107 человек, сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 44, ситуация не изменилась в пяти субъектах.

За последние сутки в Москве выявлены 7077 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 4152, в Подмосковье - 2371. В Краснодарском крае - 1288, в Ставропольском крае - 1167, в Крыму - 382, в Дагестане - 80, в Кабардино-Балкарии – 334, в Адыгее - 80, в Карачаево-Черкесии - 83, в Чечне - 36, в Северной Осетии - 95, в Ингушетии - 48.

Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 49 962 человека, что на 0,1% меньше в сравнении с 16 сентября.

"По состоянию на 17 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4216 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 0,9%", - говорится в сообщении.