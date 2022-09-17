Эрдоган прилетел в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

17 сен. 11:59

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - самолет с главой турецкого государства на борту приземлился в международном аэропорту им. Джона Кеннеди в 09630 по местному времени.

Эрдогана в воздушной гавани встречали постпред Турции при ООН Феридун Синирлоглу, посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан и другие официальные лица, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

В состав турецкой делегации входят супруга президента Эмине Эрдоган, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Минторга Мехмет Муш, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, а также заместитель председателя и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

Помимо участия в сессии Генассамблеи ООН в рамках визита в Нью-Йорк глава турецкого государства проведет ряд встреч.