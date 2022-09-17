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Армянские диверсанты снова пытались заминировать азербайджанские земли (ВИДЕО)

Армянские диверсанты снова пытались заминировать азербайджанские земли (ВИДЕО)

Азербайджанские военные обнаружили мины, установленные Арменией в ряде приграничных районов страны, - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Смертельные "сюрпризы" армянские диверсионные группы 12 сентября пытались расставить в приграничной зоне в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах.

"В результате проведенных работ по разминированию было обнаружено и обезврежено 100 противопехотных мин ПМН-Э, 8 противопехотных мин ПМН-2 и 10 противотанковых мин производства Армении. Продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению", - говорится в заявлении.

Были заминированы территории между позициями подразделений азербайджанской армии и пути ее снабжения, сейчас они очищаются от мин инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии.

Это далеко не первый случай, когда армянские диверсанты минируют освобожденные территории Азербайджана: только в сентябре инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии на деоккупированных землях нашли и уничтожили 73 противопехотные мины, 47 противотанковых мин и восемь неразорвавшихся боеприпасов, полностью очистив от мин 273 га территории.

В целом на сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 26 455 га освобожденных территорий, обнаружены и обезврежены 7 558 противопехотных мин, 2 342 противотанковые мины и 9 944 неразорвавшихся боеприпаса.

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