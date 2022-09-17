СМИ: МВД Германии потребовал оставить Россию и Беларусь без Евро-2024

17 сен. 11:29

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер направила письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина с требованием отстранить сборные России и Беларуси от чемпионата Европы 2024 года, сообщает Der Spiegel.

"Россия, нарушающая международное право, и Беларусь - ключевой союзник российского руководства - должны быть исключены из всех международных футбольных турниров", - говорится в письме, передает РИА Новости.

"Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом", - заявила Фезер.

Напомним, жеребьевка отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года пройдет 9 октября 2022 года во Франкфурте. В турнире, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии, выступят 54 команды, в финальной части чемпионата примут участие 24 сборные.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.