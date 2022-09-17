Кисловодск празднует День города

17 сен. 11:13

Ставропольский курорт Кисловодск сегодня празднует День города, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня поздравила главу Кисловодска Евгения Моисеева и жителей курорта.

"Уважаемый Евгений Иванович! Дорогие жители города Кисловодска! Сердечно поздравляю вас с Днем города. Более двух столетий Кисловодск является одним из флагманов санаторно-курортной и туристско-рекреационной отраслей нашей страны, настоящей жемчужиной Ставрополья и всей России", - говорится в телеграмме, передает ТАСС.

Председатель Совета Федерации отметила, что современный Кисловодск - не просто известный бальнеологический курорт. Это узнаваемый бренд, за которым стоит системная работа федеральных и региональных органов государственной власти, городской администрации и самих кисловодчан. "Модернизируются существующие и вводятся в строй новые объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, совершенствуется медицинская база, расширяется перечень направлений внутреннего и международного туризма", - отметила она.

Матвиенко выразила уверенность, что Кисловодск продолжит динамично развиваться, а его жители в дальнейшем будут способствовать процветанию своей малой родины.