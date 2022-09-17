В пожаре в ингушском Троицком пострадала семья

17 сен. 10:57

Минувшей ночью при пожаре в частном доме в Сунженском районе Ингушетии пострадала семья, - сообщает региональное ГУМЧС РФ.

"В 05:04 мск в субботу поступило сообщение, что в сельском поселении Троицкое по улице 8 марта произошел пожар. По прибытии на место пожара было обнаружено возгорание жилого дома. В результате пожара погибших нет, пострадали четыре человека, из них двое детей", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Сунженской центральной районной больницы, причина возгорания устанавливается.