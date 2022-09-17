От коронвируса умерли уже более 6,5 млн человек

17 сен. 10:41

В мире число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 608 млн человек, а число жертв болезни - 6,5 млн, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, на 16 сентября на Земле зарегистрировано 608 328 548 случаев заражения коронавирусом, а число его жертв достигло 6 501 469, - передает РИА Новости.

Данные ВОЗ несколько разнятся с информацией американского Университета Джонса Хопкинса, по данным которого число заболевших ковидом составляет 611 324 387, а его жертв – 6 524 905.