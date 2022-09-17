На границе Киргизии и Таджикистана снова стреляют

17 сен. 10:22

Таджикские военные сегодня утром вновь открыли огонь из трех минометных расчетов по киргизскому селу Достук, - сообщили в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

"По состоянию на 11:15 (8:15 мск) минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района. Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов", - заявил представитель пресс-центра, передает РИА Новости.

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались накануне утром. Стороны обвинили в обстрелах друг друга, а ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Киргизская сторона сообщала о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Прекращения огня удалось достичь только к ночи.