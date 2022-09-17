Столичный регион ждет сырая, но теплая погода

17 сен. 10:03

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачность с прояснениями и дожди, однако воздух прогреется до 17 градусов тепла, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице и области продолжит формировать периферия циклона, центр которого находится над северо-западом нашей страны. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами преимущественно в северной половине Московской области пойдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет теплым, юго-западным, его скорость составит 4-9 м/с, атмосферное давление будет расти и составит 739 мм рт тс, - добавил синоптик.