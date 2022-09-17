Ростов-на-Дону скромно отметит День города

17 сен. 4:23

Власти Ростовской области в связи с обращениями граждан приняли решение отменить праздничный концерт и фейерверк на День города в Ростове-на-Дону 17 сентября.

"Немало людей обратилось ко мне с просьбой как-то скорректировать мероприятия, связанные с празднованием, например, Дня города. Самое большое мероприятие, которое планировалось на Театральной площади вместе с фейерверком, мы отменили", - сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, все главы муниципалитетов также получат рекомендации сократить количество массовых мероприятий, в том числе и из-за коронавируса. "Главам администраций придет рекомендация, которую Роспотребнадзор направил в мой адрес, что нужно подсократить такие мероприятия, особенно массовые (...) Мы находимся сейчас на этапе, когда можем уйти в сторону снижения (заболеваемости)", - пояснил Голубев.