Представители азербайджанской диаспоры в Великобритании провели пикет в Лондоне

16 сен. 23:53

Действующие в Великобритании азербайджанские диаспорские организации организовали перед посольством Армении в Лондоне санкционированный пикет, такое сообщение распространил комитет диаспоры Азербайджана.

Участники акции выразили протест против широкомасштабной провокации, совершенной ВС Армении на государственной границе Азербайджана, привлекли внимание к разрушению азербайджанского культурного наследия, размещению мин на азербайджанских территориях и судьбе без вести пропавших азербайджанцев, а также к факторам, препятствующим миру в регионе.

В ходе пикета представители азербайджанской диаспоры скандировали лозунги: "Армения нападает, Азербайджан защищает свои границы!", "Армения не желает мира и выбирает войну!", "Азербайджан требует справедливости!", "Армения, останови минирование!", "Мины убивают гражданское население!", "Минирование азербайджанских земель - военное преступление!" На акции прозвучали призывы к прекращению захватнической политики и утверждению мира в регионе.