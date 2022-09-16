Власти Армении выражают недовольство действиями ОДКБ

16 сен. 23:45

Ереван недоволен реакцией ОДКБ на эскалацию на армяно-азербайджанской границе, сказал в интервью Общественному телеканалу спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

"Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы", - заявил политик.

По его словам, Ереван продолжает ожидать от ОДКБ реакции, которую в Армении считают нужной.

В качестве аналогии председатель парламента привел испорченный пистолет: Симонян пояснил, что таким оружием можно только "ударить или просто попугать".

В ответ на вопрос о предстоящем визите председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси политик уточнил, что он пройдет по его приглашению. "Ее визит в Армению будет иметь большое значение именно с точки зрения безопасности", - пояснил спикер.

Симонян указал, что на данный момент ожидания Еревана как от Пелоси, так и от других партнеров касается исключительно вопросов безопасности, и все контакты посвящаются именно им.