Старый аэропорт Ростова начнут застраивать в 2024 году

16 сен. 23:32

Уже в конце 2024 года донские строители построят на территории бывшего аэропорта Ростова первые 80-90 тыс кв метров жилья, - рассказал директор Региональной корпорации развития Игорь Далаксакуашвили.

У региона есть хорошая мотивация, чтобы закончить строительство как можно быстрее. Дело в том, что Ростовская область получила инфраструктурный кредит в размере 7,2 млрд рублей на возведение общегородского канализационного коллектора № 62. "Он завязан на новые объекты недвижимости", - отметил Далаксакуашвили, пояснив: нужно обеспечить налоговые поступления в бюджет для своевременного возвращения кредита, передает "АиФ-Ростов".

Ожидается, что новый микрорайон загрузит коллектор примерно на 15%.